Une entreprise vietnamienne, VNG, veut conquérir le monde du jeu vidéo et des messageries instantanées

Aujourd'hui, VNG est présente en Indonésie, en Thaïlande, et de manière un peu plus confidentielle encore en Chine, pays dont nous reparlons un peu plus loin dans l'article. La société prévoit d'élargir son empreinte en Amérique latine et au Moyen-Orient dans un premier temps. C'est d'ailleurs la saturation du marché vietnamien qui a incité le groupe à chercher de nouveaux horizons.