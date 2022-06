Le constructeur automobile VinFast ouvre 20 points de vente en France !

Le constructeur ne souhaite pas seulement vendre des voitures, puisqu'il veut notamment « mener le changement et accélérer la transition vers les véhicules électriques au bénéfice de l'environnement ». En France, la marque proposera notamment ses SUV VF8 et VF9, dont le prix débute à 43 000 euros pour le premier et 58 700 euros pour le second.

À noter que VinFast proposera à ses clients deux formules d'abonnement pour ses batteries, à savoir Flexible et Fixe. Le forfait Fixe s'affiche à 120 euros/mois pour le VF8 et 150 euros/mois pour le VF9 et comprend un kilométrage illimité. En ce qui concerne le forfait Flexible, ce dernier sera plus accessible (on ignore encore son prix), et sera destiné à ceux qui parcourent moins de 500 km chaque mois.