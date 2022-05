TikTok prévoirait de se lancer dans les jeux et de permettre aux TikTokeurs de jouer entre eux

« Nous recherchons toujours de nouvelles façons d’enrichir notre plateforme et nous testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui ajoutent de la valeur à notre communauté », a confié un représentant de TiKTok à Reuters. Selon cette même personne, l’entreprise a déjà testé des jeux HTML5, peu gourmands en ressources, en partenariat avec des développeurs et des studios tiers à l’instar de Zynga.