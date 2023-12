Skiff : ce Waze du ski vous évite d’attendre aux remontées mécaniques et de vous perdre sur les pistes

Skiff est parti d'une expérience personnelle de Lalée Pinoncely, lorsqu'elle skiait sur le domaine de Méribel. Confrontée à des difficultés pour retrouver une amie, sa fille lui a innocemment suggéré l'idée qu'une application comme Plan ou Google Maps pourrait être utile dans des cas comme celui-ci. Deux ans après et un million d'euros levés plus tard, et l'application était née.

Skiff se présente donc sous la forme d'une carte interactive doublée d'une barre de recherche. Il y est possible de planifier ses parcours à l'avance selon différents paramètres : itinéraire le plus court, ou le plus difficile, chacun s'y retrouvera. Il est même possible de demander à l'application d'estimer le temps de trajets entre plusieurs points de la station. « En un clic, on peut aller d’un point A à un point B » explique Pinoncely.