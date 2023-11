Skier sera risqué cet hiver, mais la technologie et les drones pourraient sauver des vies sur et hors des pistes

Et il faut le dire : les avancées technologiques comme les modèles sophistiqués de simulation du manteau neigeux n'y sont pas pour rien. On peut, grâce à eux, obtenir une prévision générale des avalanches pour les prochaines 24 heures. Les progrès dans la prévision des avalanches, basés sur des modèles de simulation sophistiqués et des données en temps réel, améliorent la compréhension des risques, aident à faire de la prévention, et contribuent à un sauvetage plus efficace.