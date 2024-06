AllTrails : l'appli des trailers et randonneurs se refait une beauté avec plus de 400 000 itinéraires mis à jour

C'est ce qu'on appelle un vrai rafraîchissement, pour celle qui a été nommée application iPhone de l'année et Best of 2023 de Google Play l'an dernier. AllTrails a annoncé, ce jeudi 13 juin 2024, sa nouvelle mise à jour majeure, vantée comme étant la plus importante depuis sa création, c'était en 2010. Au menu, notamment, l'arrivée des Collections, présentées sur l'application comme « une nouvelle façon de découvrir des milliers d'itinéraires qui correspondent à votre nature ». Voyons tous les détails.