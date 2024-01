Envie de prendre de bonnes résolutions pour 2024 ? La nouvelle appli Decathlon Outdoor vous accompagne dans vos randos pédestres ou à vélo

Pour Decahtlon, l'objectif est également de s'aligner avec l'identité visuelle de la marque, tout en offrant une expérience simplifiée et bien plus intuitive. L'application a bénéficié d'une refonte complète, afin de réduire les bugs, et préparer le terrain pour les futures fonctionnalités.

De son côté, la nouvelle cartographie Mapbox intègre les courbes de niveau et les annonces de direction sont anticipées et surtout pratiques pour les cyclistes. Le GPS indique évidemment la position en temps réel et se charge d'alerter l'utilisateur en cas de sortie de parcours.