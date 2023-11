Pour éviter les agressions, l'application Wayfe améliore les itinéraires des piétons à Nantes et Lille, et partage leur position à leurs proches

Compatible Android et iOS, l'appli Wayfe vous géolocalise et propose des itinéraires piétons en fonction d'un certain nombre de critères, traités en temps réel par un algorithme complexe. Celui-ci prend en compte l'éclairage public dans la zone, par exemple. Il aura tendance à vous faire passer par les grandes rues dans lesquelles il y a du monde, et de l'espace pour vous échapper au cas où, ainsi que par les endroits où d'autres utilisateurs de l'application se trouvent déjà. L'union fait la force, pour ainsi dire.



De la même façon, les autres utilisateurs peuvent signaler des évènements dangereux (agressions, présence suspecte, etc.), et l'application va prendre en compte ces signalements en temps réel pour modifier votre itinéraire.