Avec cette appli, vous saurez où sont les bons... et les mauvais chasseurs !

Résoudre les problèmes de tirs mortels par une information plus précise sur la présence de chasseurs et de promeneurs n'est pas une première. C'est l'idée qu'avait déjà eue le gouvernement, à travers l'application Suricate. Sauf que celle-ci, qui proposait déjà aux chasseurs de se déclarer, ne pouvait pas alerter sur la présence de promeneurs.

Autant dire que le niveau de sécurité est un peu meilleur avec l'application Chassé & Croisé, et qu'elle pourrait s'imposer rapidement comme un élément nécessaire à toute préparation de randonnées en nature. Pour l'obtenir, il vous suffit de taper ce nom sur l'App Store ou le Play Store, et de la télécharger en attendant, peut-être, une application qui prendra en compte les battues non signalées.