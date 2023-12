Entre Fallout et The Boys, Prime Video dévoile ses plans séries et films pour 2024

2024 sera-t-elle l'année où Prime Video proposera enfin des films de qualité ? En tout cas, neuf, aux styles visiblement assez variés (comédie, action, romance, musique…), sont listés dans la vidéo d'Amazon : Upgraded, Musica, The Idea of You, Foe, Ricky Stanicky, Role Play, Road House, This Is Me Now: The Film et The Underdoggs. Des stars comme Jake Gyllenhaal ou Anne Hathaway sont notamment de la partie.