Tesla vit un enfer avec les batteries électriques de son Cybertruck, qui lui font perdre un temps fou

En plus d'être beaucoup plus cher que prévu, le Tesla Cybertruck rend dingue ses concepteurs et ingénieurs, la faute à ses fameuses batteries électriques équipées de cellules 4680, qui aujourd'hui perturbent la production du véhicule futuriste. Rappelons que le géant Tesla s'est fixé l'objectif de fabriquer 250 000 véhicules par an d'ici 2025. Actuellement, et pour être clair, la nouvelle gigafactory texane de la marque produit tout juste assez de cellules 4680 pour alimenter les véhicules qu'elle veut fabriquer, alors que le rythme de production est dix fois plus faible que ce qu'il sera dans 2 ans.