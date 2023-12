Une chaîne américaine utilisera désormais des présentateurs générés par IA

Et d'ailleurs, la start-up insiste sur le fait qu'elle ne diffusera pas de désinformation, les sujets abordés étant originaires de « sources dignes de confiance ». L'éthique journalistique est cependant, au minimum, égratignée, car Channel 1 explique que si elle utilisera de véritables extraits vidéos pour illustrer ses sujets, elle n'hésiterait pas à non plus à en générer pour avoir des images de « là où les caméras n'ont pas pu aller ». Enfin, elle ne s'interdit pas non plus de modifier de véritables images par IA, mais tient à rassurer : quand tel sera le cas, une mention explicite apparaîtra à l'écran.