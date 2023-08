Sur Twitch, une IA d'Emmanuel Macron répond à toutes vos questions

Et il faut bien reconnaître que le résultat est impressionnant : non seulement la voix est crédible, à défaut d'être parfaite, mais les réponses montrent que l'IA comprend parfaitement les questions qui lui sont posées. Tout en restant fidèles au ton réel du président, ces réponses se veulent humoristiques : la plupart d'entre elles débordent de condescendance et critiquent les auteurs des questions, rendant le résultat plus vrai que nature.