Muselé aux Game Awards, le directeur de Baldur's Gate 3 termine son discours sur X.com/Twitter

Contrairement à l'aventure tentaculaire qui va nous mener à la légendaire cité dont le jeu tire son nom, n'y allons pas par quatre chemins : Baldur's Gate III est un véritable chef-d'œuvre. Les indépendants de chez Larian Studios, à qui l'on doit déjà l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps avec Divinity: Original Sin II, reprennent avec brio le flambeau de cette licence culte de Bioware qui a donné ses lettres de noblesse au genre.

Tout dans Baldur's Gate III respire l'amour de l'univers Donjons & Dragons et la volonté de nous faire vivre une histoire épique, passionnante et proprement unique. De la création de notre personnage à un final en apothéose, Larian Studios nous offre une écriture pleine de nuances à la justesse rare. Mais, ce sont nous les joueurs, qui au fil de dizaines d'heures de plaisir tenons ultimement la plume de notre propre histoire via des choix souvent cornéliens.

La générosité de Baldur's Gate III se voit littéralement dans tous les recoins d'un monde vaste, empli de lieux à explorer, personnages captivants à rencontrer et combats qui ne cessent de gagner en complexité et en panache, le tout avec une liberté d'approche qui donne véritablement le tournis, nous faisant presque oublier qu'il ne s'agit pas d'une partie de Donjons & Dragons classique. Même après avoir terminé l'aventure avec le souffle coupé, on ne demande qu'une chose : y retourner, en dépit d'une interface parfois peu coopérative et l'abandon de toute forme de vie sociale. La marque des grands jeux, en somme.

Il y aura certainement un avant et un après Baldur's Gate III, pour le genre C-RPG qui tient là son nouveau meilleur représentant, mais aussi dans les capacités pour un studio indépendant à donner une véritable leçon de ce qu'est le travail bien fait, même aux géants de l'industrie. Larian Studios signe tout simplement une performance digne des plus grandes louanges. Merci aux équipes derrière le jeu pour ce cadeau d'une valeur inestimable, et bravo pour ce succès critique et commercial absolument mérité.