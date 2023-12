Epic souhaite un joyeux Noël aux gamers en multipliant les promotions et les jeux offerts

Désireux d'inciter toujours plus de joueuses et joueurs à rejoindre son Store, Epic applique donc en ce moment et jusqu'au 10 janvier des promotions sur la majeure partie de son conséquent catalogue. L'on peut notamment retrouver le tout récent et excellent Alan Wake 2 (lauréat de trois prestigieuses récompenses aux Game Awards 2023) à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros. En prime, l'achat du second opus durant les soldes s'accompagne d'un code offert pour le remaster d'Alan Wake premier du nom.