McDonald's prend un menu IA chez Google, et espère optimiser le fonctionnement de ses restaurants

Largement popularisée par la sortie de ChatGPT il y a un an, l'IA générative intrigue de très nombreuses industries, qui souhaitent l'exploiter pour optimiser leurs activités. C'est le cas de McDonald's, qui a choisi Google pour tester la technologie dans ses enseignes à des fins variées. Le montant du contrat n'a pas été spécifié. « McDonald's prévoit d'exploiter un large éventail de technologies de Google Cloud en matière de matériel, de données et d'IA pour mettre en œuvre l'innovation plus rapidement et créer des expériences encore meilleures pour ses clients, ses équipes de restauration et ses employés », promet la société dans un communiqué de presse.