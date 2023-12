Curieusement élue service client de l’année, l'appli SNCF Connect s'attire les foudres de 60 Millions de Consommateurs

SNCF Connect est la nouvelle application de l'entreprise ferroviaire. Elle permet d'effectuer toutes les actions principales dont un usager éprouve le besoin. On aime le fait de regrouper tous les services au sein d'une même application. On apprécie également le moteur de recherche d'un itinéraire que l'on trouve efficace. En revanche, l'interface ne nous a pas pleinement convaincus. L'application ne nous a pas semblé intuitive à l'usage, ceci s'expliquant probablement par une surcharge d'informations et la disposition des boutons permettant d'y accéder.