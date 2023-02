Cette nouvelle arnaque en ligne ne fait pas rire la SNCF

Selon la page frauduleuse, la décision de la SNCF est « due à l'indignation des clients après la hausse des prix » récente. Elle invite ensuite à cliquer sur la publication et à répondre sur un site à un quiz pour prétendument gagner un prix. Un premier détail devrait déjà alerter : en cliquant sur la page et en consultant les informations publiques de Facebook, on voit que celle-ci a été créée le 12 février 2023 et qu'elle n'est suivie que par 4 personnes. Dès le lendemain de sa création, la page propulsait une publication frauduleuse mettant en valeur la soi-disant carte à 1,95 euro.