Pass Navigo : un bug de l'appli fait payer les utilisateurs... jusqu'à 9 fois

S'il coûtait 75,20 euros en 2022, le pass Navigo passe ce mois-ci à 84,10 euros. Cette augmentation de 12 % a été vivement critiquée par les utilisateurs qui n'en finissent plus de pester face à la détérioration du réseau lourdement handicapé par un manque cruel de personnel. Ainsi, les métros et les bus franciliens n'ont clairement plus la cote, et les usagers pourraient finir par se détourner des transports en commun.

Si l'ancien Premier ministre Jean Castex, nommé à la tête de la RATP en novembre dernier, a promis de « faire mieux », 2023 semble débuter de la pire des manières. Ce mardi 3 janvier, de nombreux internautes sont passés par les réseaux sociaux pour relayer un dysfonctionnement très embarrassant pour l'institution publique.