La SNCF siffle la fin du cashback sur son site Internet : un avantage de moins pour les habitués du rail ?

La bannière promettant un remboursement redirigeait en effet vers un site internet qui exigeait de souscrire un abonnement à 18 euros par mois pour profiter des quelques euros de remboursement sur son billet de train. Un abonnement qui pouvait faire économiser « jusqu’à 6 000 euros par an » se justifie WebLoyalty, mais qui s’apparenterait plus à « des pratiques commerciales trompeuses » pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.