Une nouvelle panne de Hubble ? La NASA hésite à aller sauver l'ancienne star des télescopes

De façon générale, il y a chaque année entre 2 et 3 pannes avec Hubble, ce qui n'est pas étonnant pour un véhicule spatial qui a fêté ses 34 ans ! Et comme toujours, le débat sur une potentielle mission de service surgit, avec de bons arguments de part et d'autre. L'agence américaine est confrontée à deux problèmes sur le sujet. Le premier, c'est son budget : même si elle est la plus riche du monde, la NASA n'a pas les moyens de financer de mission particulière pour s'occuper de Hubble. Pire, il y a même eu des débats politiques cet automne pour réduire le budget alloué au télescope en 2024. C'est le deuxième souci, techniquement Hubble « devait » être inopérable depuis déjà longtemps, mais il a si peu d'équivalents qu'il est préférable de poursuivre les mesures. La NASA, elle, a investi massivement et opère désormais le télescope James Webb, tandis que dans ses salles blanches, le futur télescope Nancy Grace Roman (NGR) est bientôt complet. Même la Chine lance Xuntian, son Hubble, l'an prochain.