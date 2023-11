Star de Snapchat, cette influenceuse française écope de 50 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses

Au début du mois de juin 2023, une vague d'injonctions envoyées aux influenceurs et postées sur les réseaux sociaux indiquait que la DGCCRF allait se pencher sur le cas des influenceurs et de leurs pratiques commerciales. Dans le même temps, un projet de loi encadrant les pratiques a été débattu puis adopté au Parlement à l'unanimité après le lancement d'actions collectives et d'accablants rapports émis par la DGCCRF. Cette nouvelle loi définit explicitement les métiers de l'influence commerciale, et pose un certain nombre de règles et limites.

Par exemple, il est parfaitement interdit de promouvoir la chirurgie esthétique, l'abstinence thérapeutique, les paris sportifs ou encore des jeux de hasard. Si l'alcool n'est pas concerné, toute promotion de la nicotine est également interdite en vertu de la loi Evin. Les influenceurs doivent aussi faire apparaître en permanence et de manière visible le caractère commercial ou sponsorisé d'un contenu, une règle assez vague qui a créé quelques remous.

Plus spécifiquement, les contenus dédiés aux produits de beauté doivent être accompagnés d'une mention indiquant la présence d'un filtre le cas échéant. En cas de manquement, les sanctions peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et deux ans de prison.