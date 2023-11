Voilà une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars (et de Dave Filoni)

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas l'homme, bien avant de créer la récente série Ahsoka, il a commencé à travailler en tant que scénariste et réalisateur sur Star Wars avec la série animée The Clone Wars. Il travaillera ensuite à diverses positions sur les shows animés suivants (Rebels, Resistance et The Bad Batch), avant de produire The Mandalorian et The Book of Boba Fett avec Jon Favreau. Bref, depuis presque 20 ans, impossible d'avoir un contenu Star Wars sans Filoni aux commandes et à la supervision de l'ensemble de l'univers.