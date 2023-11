Deux tiers des Français n’ont pas confiance dans les véhicules autonomes

Si on nous promet depuis de nombreuses années que, bientôt, nos voitures nous conduiraient sans intervention de notre part, la réalité est tout autre. Si certaines marques sont très déjà très avancées dans le domaine de la conduite autonome (Ford ou Tesla, par exemple), l'évolution de cette technologie a été ralentie. Les récentes vagues de pénuries de composants et la transition électrique entamée par les constructeurs ont nécessité des ajustements et des investissements colossaux. Le projet de voir circuler des voitures autonomes dans les villes d'ici 2020 a avorté. Le fiasco récent de Cruise à San Francisco témoigne bien de ce décalage entre progrès théoriques et réalités de terrain.