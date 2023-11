Créer sa propre application devient plus facile que jamais grâce à PartyRock, un nouvel outil d'IA d'Amazon

PartyRock, le dernier-né d'Amazon Web Services, offre un environnement de création d'applications d'IA générative à la fois ludique et intuitif. En quelques étapes simples, les utilisateurs peuvent concevoir des applications variées, de générateurs de blagues de papa à des conseillers de fête IA, en passant par un créateur de playlists de vos rêves. PartyRock est directement alimenté par Amazon Bedrock, et est accessible via une interface utilisateur web distincte de la console AWS.