Le Conseil constitutionnel recale et tacle le gouvernement, qui voulait espionner les smartphones à distance

Si l'espionnage des dispositifs d'écoute sonore et de captation vidéo a été invalidé, le Conseil constitutionnel a donné gain de cause au gouvernement sur la question de la géolocalisation. Cette dernière reste néanmoins conditionnée à « une enquête ou une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement », soulevant des questions sur la frontière entre la protection de la vie privée et les besoins de sécurité.