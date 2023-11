Corsica Ferries confirme s'être fait voler des données de clients : la compagnie a néanmoins bien réagi à l'attaque informatique

Si des investigations sont en ce moment même menées pour déterminer la liste des informations volées et informer les personnes, prestataires et tiers concernés, la compagnie a très vite réagi. La CNIL a en effet été notifiée de cet incident, et les clients de la compagnie ont été prévenus d'un possible vol de leurs données personnelles. Chaque personne devrait être informée individuellement « dans les plus brefs délais », indique Corsica Ferries.