Corsica Ferries piratée ! 100 Go de données bancaires et personnelles ont été volées

Corsica Ferries a été frappée par le groupe ALPHV, aussi connu sous le nom de BlackCat et Noberus, une entité spécialisée dans le ransomware. Sur sa page, accessible depuis le dark web, nous avons retrouvé « l'annonce » déposée et revendiquée par ALPHV. Sur cette dernière, on retrouve trace d'un dossier de 101 Go mis en ligne le 1er novembre, et qui n'est à présent plus disponible. Quelles données volées étaient brandies par les hackers ?