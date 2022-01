La Croix-Rouge se fait voler les données de plus de 500 000 personnes hautement vulnérables

« Une attaque contre les données des personnes portées disparues rend l'angoisse et la souffrance des familles encore plus difficiles à supporter », ajoute le directeur général du CICR, Robert Mardini, qui se dit « consterné et perplexe » que des pirates aient pu cibler et compromettre les informations personnelles sensibles d'individus déjà vulnérables et qui plus est aujourd'hui exposés à « un risque supplémentaire ».