Success story : Minecraft franchit le cap des 300 millions d'exemplaires vendus

C'est un certain Markus « Notch » Persson qui s'est mis en tête de créer un jeu vidéo inspiré de titres qu'il appréciait à l'époque. Il s'est notamment tourné vers Infiniminer, qui influencera les graphismes et le gameplay de Minecraft, tout en cubes et à la première personne. Une très bonne idée, qui a permis au jeu Minecraft d'être suffisamment léger pour être compatible avec des ordinateurs très modestes, et donc de se répandre très largement et rapidement.

Preuve en est, en 2011, Minecraft s'était déjà vendu à 4 millions d'exemplaires, alors qu'il n'était encore qu'en phase bêta. Un an plus tard, le titre est devenu le sixième jeu PC le plus vendu de tous les temps. Dans le même temps, son portage sur la Xbox 360 a été un énorme succès, atteignant le seuil de rentabilité un jour seulement après sa sortie.