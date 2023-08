Comble de l'ironie : Zoom ordonne à ses employés de revenir au bureau

Disponible sur le site internet zoom.us, ZOOM Cloud Meetings est une solution permettant d'organiser des visioconférences et des réunions en ligne en toute simplicité dans des salles virtuelles dédiées sur Windows, macOS, Android, iOS et le web. La version gratuite est bien avantageuse avec une fonction tchat et des réunions en HD audio et vidéo avec un maximum de 100 participants (mais avec une restriction de 40 minutes pour les calls de plus de 3 personnes). À télécharger et à vivement recommander !