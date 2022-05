Voici comment enregistrer une vidéoconférence avec Zoom Meeting

Une fois la réunion terminée, une fenêtre apparaîtra pour vous indiquer que le fichier vidéo est en cours de compression et d'enregistrement. Le fichier sera ensuite disponible dans votre dossier « Documents », dans un répertoire nommé Zoom et créé par l'application à l'installation.

Pour les utilisateurs iOS et Android, l'opération est similaire. Lancez un appel vidéo, puis tapez sur le bouton « Plus » en bas à droite de l'écran et cliquez sur « Enregistrer ». Une fois la réunion terminée, le fichier sera enregistré dans le Cloud. Attention toutefois, seuls les utilisateurs payants abonnés aux offres de Zoom peuvent bénéficier de l'enregistrement mobile.