Microsoft se prépare à tuer le store applicatif de Windows 8

La fin des mises à jour approche à grands pas

Si lea toujours eu du mal à attirer, tant les développeurs que les consommateurs, Microsoft a tout de même tenté de faire de sérieux efforts pour son grand frère présent sur la version de Windows 10, notamment en acceptant diverses applications extérieures, une nouveauté ayant par exemple entraîné l'apparition d'i-Tunes dans les applications proposées.Mais si l'avenir du magasin virtuel de la dernière version de Windows n'est pour l'instant pas compromis, celui des versions plus anciennes, les numéros 8 et 8.1, est bel et bien en train d'arriver à son terme.En effet, bien que les soumissions pour de nouvelles applications pour le Store de Windows 8 soient actuellement encore autorisées, elles ne le seront plus à partir du 31 octobre prochain, soit dans un peu plus de deux mois.Et même si les applications déjà présentes dans le magasin de Windows 8 pourront continuer d'être mises à jour pour l'instant, l'entreprise américaine a également fait savoir qu'à partir du 1er juillet 2019, elle ne les distribuera plus, et qu'il en sera de même concernant la version 8.1, dès le 1er juillet 2023.Le compte à rebours est lancé.