Un bug empêche Windows 7 de s'éteindre, Microsoft enquête

Un bug agaçant qui ne trouve pas encore d'explication



Lire aussi :

Le menu Démarrer de Windows 10 suggère aux utilisateurs de Firefox de passer au nouveau Edge



Microsoft pourrait proposer un correctif, mais ce serait peut-être le dernier



Source : Engadget

Microsoft pensait en avoir fini avec Windows le 14 janvier, date de fin de support du système d'exploitation. Le vénérable OS semble toutefois vouloir coller aux basques de ses concepteurs et l'éditeur a été forcé il y a quelques semaines de publier un patch pour corriger certains dysfonctionnements rencontrés par des utilisateurs n'ayant pas encore mis à jour leurs machines vers Windows 10.C'était sans compter ce nouveau problème touchant l'extinction et le redémarrage de l'ordinateur. Les différentes personnes touchées par le bug expliquent que Windows 7 affiche un message d'erreur indiquant qu'elles ne possèdent pas les droits nécessaires pour éteindre leur ordinateur.Pour certains, le problème pourrait provenir des logiciels de la suite Adobe. En désactivant quelques services de mises à jour de la Creative Suite l'anomalie aurait disparu, mais Microsoft ne préfère pas prendre de risques et continue son enquête pour déterminer le problème et proposer une solution.D'autres astuces existent pour contourner ce bug très gênant. Il est possible d'accéder à l'extinction en fermant sa session pour retourner à l'écran d'accueil ou encore de passer par le gestionnaire de tâches à chaque redémarrage. Une solution plus efficace dans la durée est d'aller dans le registre pour activer toutes les autorisations nécessaires. Une solution pérenne, mais pas à la portée des utilisateurs les moins aguerris.Microsoft devra en passer par un nouveau correctif, malgré sa décision de ne plus proposer aucun patch pour Windows 7. Mais ce sera peut-être la dernière fois que l'éditeur acceptera de remettre les mains dans le cambouis et il est préférable de passer à Windows 10 le plus vite possible pour éviter d'utiliser un système obsolète au quotidien.