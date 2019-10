Une fuite révèle que l'OS Windows 10X serait aussi destiné aux ordinateurs portables

Windows 10X mélangera interface de bureau et mobile



Des idées reprises aux smartphones pour améliorer sa productivité



Source : Engadget

En marge de la présentation au mois d'octobre de sa tablette à deux écrans baptisée Surface Neo , Microsoft a annoncé Windows 10X une nouvelle version de son système d'exploitation pensée pour cette nouvelle machine.L'éditeur ne s'est pas montré particulièrement bavard à propos de son OS mais, un internaute réputé pour ses bonnes informations a mis la main sur un document interne, désormais hors-ligne, présentant plus en détail la future interface de Windows 10X.Cette publication confirme en premier lieu que le système ne sera pas réservé exclusivement aux tablettes mais aussi aux ordinateurs portables et proposera un entre-deux entre interface de bureau traditionnelle et idées reprises des systèmes mobiles.Microsoft parle de différents «», à ajuster selon le design de l'appareil selon s'il possède un clavier ou encore plusieurs écrans. Le nombre d'éléments présents dans la barre des taches pourra être ajusté en fonction.Les icônes des applications récemment utilisées s'afficheront dans la barre des tâches et des réglages rapides sur deux niveaux, similaires à ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur Android, feront leur apparition. Ils proposeront un accès rapide à l'indicateur de batterie ou aux paramètres de connectivité. Le menu « Démarrer » est lui renommé en «» dans le document.A la place d'un écran de session, Windows 10X proposera directement l'authentification biométrique proposée par Windows Hello pour plus de rapidité. L'explorateur de fichiers va être modernisé et adapté aux appareils mobiles. Enfin la recherche sera au coeur de l'expérience et proposée dès l'ouverture du «» pour trouver un document en local, sur le cloud ou effectuer une requête sur un moteur de recherche web.Windows 10X devrait probablement se dévoiler davantage au cours de l'année 2020 avant une soirée prévue à la fin de l'année prochaine en parallèle de celle de la Surface Neo.