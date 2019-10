Windows 10 : la mise à jour de novembre 2019 est annoncée

La mise à jour arrive en novembre

Microsoft galère avec les mises à jour

Source : Neowin

En 2019, Microsoft devait abandonner son rythme de publication de deux importantesde fonctionnalités par an, une en avril et une en octobre. Mais après la mise à jour de mai, la firme de Redmond s'est montrée avare en détails quant au futur proche de son système d'exploitation.On y voit aujourd'hui un tout petit peu plus clair suite à une note de blog rédigée par Brandon LeBlanc, membre de l'équipe du programme. Il y explique que la «» (son nom officiel, cité tel quel pour la première fois) arrivera donc le mois prochain sous le numéro de version 1909. Il fait également savoir que la build déployée auprès des utilisateurs nonsera probablement la « 18363.418 ».Microsoft n'a par contre pas communiqué de date de sortie exacte. D'après les informations de, l'peut déjà être installée par les employés du groupe américain qui sont volontaires. Une phase de déploiement sur les ordinateurs de tous les salariés est prévu à partir du 17 octobre 2019 et jusqu'à mi-novembre. Il est donc probable que la version stable de la mise à jour ne soit pas disponible pour le grand public avant la fin de cette phase.Ces dernières années, la firme de Redmond a vraiment eu du mal à proposer aux utilisateurs une expérience agréable avec ses mises à jour majeures. De nombreux problèmes sont survenus (suppression de fichiers, plantages intempestifs à cause d'une incompatibilité avec certains SSD, bugs en pagaille...) et la société a même été contrainte à plusieurs reprises de suspendre un déploiement pour ne pas endommager plus de PC.Des soucis apparaissent même avec desmoins importantes : récemment, la mise à jour cumulative (KB4512941) v1903 a provoqué une surcharge du CPU sur certains PC . On espère que cette fois, Microsoft a pris les mesures nécessaires pour que ce genre de situation ne se reproduise pas.