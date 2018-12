Microsoft prépare un Windows 10 Lite pour contrer ChromeOS

Un Windows inspiré de ChromeOS

Microsoft a pour objectif de reconquérir le secteur de l'éducation

Windows aura le droit à une nouvelle déclinaison. La mentiona été découverte en fouillant dans le code de la version 19H1 de Windows 10 , proposée aux membres du programme Windows Insider.Ce Windows Lite pourrait être le successeur de, le système limité proposé récemment sur les Surface Laptop. Cette version voulue par l'éditeur comme plus sécurisée ne permettait l'installation d'uniquement par le Windows Store. La pauvreté de la boutique a eu raison de cette version qui a été rapidement boudée par les utilisateurs.Microsoft reverrait le concept de fond en comble avec ce Windows Lite et irait beaucoup plus loin. L'entreprise ambitionnerait de concurrencer directement lesqui permettent essentiellement d'utiliser les applications web de Google.Windows Lite fonctionnerait sur le même principe, sur des machinesen permanence. On peut imaginer également la présence de lapour le travail bureautique et l'obligation d'utiliser Edge pour naviguer sur le web.Le système serait réservé aux fabricants de PC, pour des machines légères et très accessibles. Avec cette nouvelle stratégie, Microsoft pourrait reconquérir le marché de l'qui lui échappe aujourd'hui au profit des Chromebook, très populaires auprès des enseignants et des établissement scolaires.Il est probable queréserve les premières informations officielles à ses développeurs à l'occasion de la conférence Build, qui se tiendra au printemps 2019.