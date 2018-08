"Démarrez" Windows 95 sur Windows 10, macOS ou Linux

Il est des actualités pas très loin de nous faire croire à une boucle temporelle. Plus de 20 ans après son lancement et l'arrivée de son célèbre bouton "Démarrez",Après l'avoir vu tourner au sein d'un navigateur , sur Apple Watch, Android Wear et même Xbox One , c'est cette fois sous Windows, macOS ou Linux que vous pourrez en faire l'expérience.Le célèbre et révolutionnaire système d'exploitation pèse pas moins de 128 Mo et, dans cette version 1.1 de l'application, supporte même les lecteurs de disquettes.Bien entendu cette version de démonstration pourra sembler assez décevante à celles et ceux qui n'auraient pas connu l'OS dans leur jeunesse, mais il y a comme un petit quelque chose de grisant à télécharger, en quelques secondes, ce fichier nommé. Vous avez bien luFelix Riesberg, le développeur responsable de cette faille spatio-temporelle, a donc publié le code source de l'app et de ses programmes sur Github , mais ne comptez pas sur Internet Explorer. Le coup de vieux est trop violent pour ce dernier, il est incapable de charger une seule page moderne. Comme quoi il y a des choses qui ne changent pas.