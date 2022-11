Bientôt un Windows 11 pas cher blindé de pub ?

Difficile de déterminer précisément ce que Microsoft a en tête, mais on peut imaginer une machine vendue à un prix très abordable par la société, en échange d'un abonnement à Microsoft 365 sur une durée plus ou moins longue. Le système pourrait aussi afficher régulièrement des annonces à travers les différents logiciels installés. Microsoft ne gagnerait rien sur la vente des machines et se rattraperait sur les souscriptions mensuelles.