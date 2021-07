Windows 365 : Microsoft laisse fuiter le prix de ses PC dans le Cloud

En effet, lors d'une conférence Microsoft Inspire, il a été évoqué la manière dont les professionnels pourront souscrire au service. Et lors de la démonstration, nous avons pu apercevoir un abonnement au prix de 31 dollars par mois pour la formule Windows 365 Business, dédiée aux sociétés comprenant moins de 300 utilisateurs.

L'offre comprenait deux CPUs, 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. « Il s'agit de la tarification pour une configuration bien particulière », a précisé un porte-parole de Microsoft auprès de The Verge. « Il y aura beaucoup plus d'options, à la fois en termes de configurations et de prix, que nous partagerons lorsque le produit sera disponible le 2 août », ajoute-t-il.

Hier, Microsoft faisait savoir que la configuration pouvait être modulable, laissant le choix du nombre de CPU (entre un et huit), de la quantité de RAM entre 2 et 32 Go, et de stockage entre 64 et 512 Go.