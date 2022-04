Drivers Cloud, le site qui met à jour les pilotes de votre config matérielle, fait peau neuve

Qu'il s'agisse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de corriger des bugs, quand il n'est pas de questions de sécurité, le pilote ne sert pas seulement à « bien faire fonctionner » tel ou tel périphérique.

Problème, pour beaucoup d'utilisateurs la chose est particulièrement obscure : on ne sait pas quand ces pilotes sont mis à jour, si cette update nous concerne ou si elle ne risque pas de « tout ficher en l'air ». Enfin, c'est la simple procédure de mise à jour qui peut poser problème.

Drivers Cloud vient donc de faire peau neuve afin de rendre la chose encore plus automatique, encore plus simple. Le mécanisme de détection des périphériques a été entièrement revu, l'interface est plus claire et les fonctionnalités sont accessibles depuis un smartphone ou une tablette.

Les gérants de Drivers Cloud expliquent les tenants et les aboutissants de ce changement majeur pour eux, à vous de voir ensuite si un tel service est bel et bien de nature à vous simplifier la vie.