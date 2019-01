WhatTheTube #1 : Fred et L’Esprit Sorcier, la science ouverte à tous

#WhatTheTube c'est votre nouveau rendez-vous "découverte" du week-end. Nous vous y présenterons des chaînes YouTube autour de la science et de la Tech au sens large.

L'Interview de Fred, créateur de L'Esprit Sorcier :

En croisant la route de Frédéric Courant, alias, on se dit que l'on n'a pas affaire à un personnage comme les autres. Quiconque a déjà eu une télécommande de télévision dans les mains entre 1993 et 2014 sait de quoi nous parlons. Fred et Jamy ont formé l'un des duos les plus mythiques de la période. Un peu comme Charlie et Lulu, Omar et Fred ou Thierry Roland et Jean-Michel Larqué... mais en plus pédagogues. Ensemble, ils ont portésur France 3, magazine de vulgarisation scientifique que personne n'a pu oublier.Mais après la disparition de ce rendez-vous indispensable à l'heure du goûter, Fred était décidé à poursuivre l'aventure, avec quelques anciens de... sur Internet, là où aujourd'hui il se sent libre à la tête de, malgré des contraintes économiques avec lesquelles il faut avancer. Parce que nous sommes curieux, comme ses équipes et lui, nous avons voulu en savoir plus.: Cela s'est fait avec l'un des réalisateurs historiques de, Pascal Léonard. Il est plus sur l'artistique et la technique, moi je m'occupe de l'équipe de journalistes. On a lancé le site le 7 octobre 2015, on vient de fêter les 3 ans.Aujourd'hui nous avons près de 80 000 abonnés sur YouTube et allons atteindre les 2 millions de vues.: Notre rôle, c'est de donner accès à toute la connaissance scientifique, au sens large du terme, au plus grand nombre de personnes. Même les choses les plus compliquées, on essaie de les expliquer clairement, et cela fait plaisir aux gens. C'est ça, c'est la suite de, mais sur Internet, peut-être encore plus diversifié même, puisquec'était un format unique, avec deux ou trois animateurs qui s'échangent la parole. Le but c'était d'aborder une question scientifique, et de l'expliquer jusqu'au bout.

« Aujourd'hui, on se régale... »

Aujourd'hui, on se régale, et même si certains sujets comme l'intelligence artificielle ou le monde de l'univers quantique sont plus complexes, tout ce qui se développe dans le domaine des sciences, nous sommes là pour le rendre accessible., c'est être curieux, c'est l'envie de comprendre les choses, et c'est être critique pour se dire si on est plutôt pour ou contre ce qu'on essaie d'expliquer. Nous ne sommes pas manichéens. La science n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend ce qu'on en fait. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient libres de leur opinion, mais qu'ils aient une opinion éclairée. J'ai l'impression qu'on assume un rôle de service public (rires).: On a commencé par du financement participatif. Il a fallu et il faut qu'on se fasse connaître.Au départ, le site a été construit grâce au Conseil régional d'Île-de-France. On fonctionne aussi un peu comme une école de la deuxième chance pour former des journalistes scientifiques. Mais cet investissement n'était utile que pour fabriquer le site, pas pour le fournir en contenu. Et c'est là que le financement participatif a aidé. On a réussi à lever 120 000 €, alors que notre objectif était de collecter 50 000 €. Et on a pu franchir ce palier au bout de 4 jours, il y a eu un vrai élan.Grâce à cet argent, on a pu fabriquer nos premiers dossiers pédagogiques. Et moi j'ai pu, après cela, aller voir des organismes, aller dans des conventions. Nous avions des choses à présenter, et c'est comme ça qu'on a pu se lancer.: C'était notre volonté dès le départ. Nous avons notre propre ligne éditoriale mais on affiche le logo de nos partenaires sur les dossiers. Tenez, par exemple, nous avons un partenariat avec le CEA (Commissariat à l'Énergie atomique), ça fait trois ans... Le CEA ne s'intéresse pas seulement à l'atome, il est dans tous les domaines : la santé, les sciences de la terre, l'intelligence artificielle. Ils ont des obligations de produire des ressources pédagogiques, mais ils n'ont pas forcément les personnes pour, donc je travaille beaucoup avec leurs chercheurs. On partage les droits sur nos productions avec les partenaires. On a été en contact avec de très grosses boites, notamment dans le domaine de l'énergie, mais je dois faire des choix. C'est une économie hybride.: On cherche des partenaires, oui, et en même temps on est un peu exigeant, car on veut garder notre liberté éditoriale et notre crédibilité, qu'on tient de 20 ans d'émission. Nous avons des partenaires qui sont plutôt des organismes de recherche publics, il y a aussi des musées, des centres de loisirs scientifiques comme Vulcania, parfois des entreprises privées.

« Il faut trouver des partenaires, mais avec une certaine éthique »

Il faut trouver des partenaires, mais avec une certaine éthique. Sinon, la solution c'était d'avoir un site payant. Et ce n'était pas notre choix. Un avantage, c'est que lorsqu'on produit un contenu avec nos partenaires, on en conserve les droits commerciaux, ce qui nous permet de les réutiliser pour faire des émissions pour la chaîne Science et Vie TV. On essaie de valoriser le mieux possible ce que nous fabriquons.: Une douzaine. Il y a des contrats d'apprentissage et sept personnes en CDI notamment. Et on fait aussi travailler des indépendants, sans oublier le télétravail, puisqu'on a préféré mettre de l'argent dans la matière grise plutôt que dans des bureaux somptueux.: À notre niveau oui, on en a créé, mais en même temps, notre, on l'a créé. Pourtant, au départ, il n'avait rien d'évident. Ce n'est pas sur YouTube qu'on gagne de l'argent donc il faut qu'on fasse de la production, qu'on trouve des partenaires qui aient besoin de ressources pédagogiques.Avec le Cabaret de la Science (NDLR les 6 et 7 octobre derniers), on s'est mis en scène en faisant du spectacle, prolongé par des rencontres et des débats. C'était hyper créatif, on n'aurait pas pu faire tout ça à la télé. Le champ des idées et de la création est super, car nous ne sommes pas contraints par un format. Mais il faut trouver des moyens.: Non, mais ils nous ont déjà contacté. France Télé avait préparé un contrat pour promouvoir notre chaîne YouTube sur lequel on avait trouvé un accord. Ça a été bloqué au dernier moment. On a un peu l'impression que France Télévisions fait tout pour éviter la réunion entre Jamy et Fred, ce qui ne nous empêche pas de nous voir avec Jamy d'ailleurs.

« Ils ont voulu faire disparaître C'est pas sorcier sans le dire au public »

Ils ont voulu faire disparaître l'émission () sans le dire au public et n'ont pas été très à l'aise avec ça, surtout que derrière, l'émission n'a pas été remplacée, alors que c'est leur mission de service public. La chaîne YouTube fonctionne très bien, mais elle reste dans le giron de France Télévisions.: C'était génial, et journalistiquement, c'était hyper riche. Intellectuellement, c'était aussi super intéressant. On abordait beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Et on essaie de garder ça ici, de rester très rigoureux sur le plan journalistique, mais ça prend du temps.: J'aimerais bien y toucher un peu plus à ce sujet. En discutant avec des économistes, des démographes, tous les gens qui travaillent dans les sciences sociales, la grande majorité des Français pensent l'inverse de la réalité scientifique des choses. Je voudrais essayer de rétablir une démarche scientifique et journalistique. C'est çaJ'aimerais bien également créer un rendez-vous avec des YouTubers qui donneraient leur regard sur l'actualité scientifique. Ce que j'aime bien sur Internet, c'est qu'il y a un peu plus de solidarité. Par exemple, avec les YouTubers, on se valorise les uns les autres, alors que la télé, la confraternité, laissez tomber...

« Aujourd'hui, je me sens libre »

Le site : https://www.lespritsorcier.org/

Aujourd'hui, je me sens libre. Mais il faut rester lucide : c'est bien à la télévision qu'on trouve le plus de budget pour produire. Il y a ce sentiment de liberté sur Internet, on est libre sur le plan de la créativité, mais avec la responsabilité de sans cesse trouver de l'argent.: Elle va super bien. Elle est équipée chez elle avec son matériel. On discute par téléphone et on se voit de temps en temps. D'ailleurs, Valérie Guerlain est l'une de nos deux voix sur les émissions.