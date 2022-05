Votre catalogue Apple Music est désormais accessible sur votre appli Waze

Aujourd'hui, Waze et Apple Music s'associent pour offrir aux utilisateurs d'iOS l’accès à une sélection de plus de 90 millions de titres musicaux, à Apple Music Radio et à plusieurs dizaines de milliers de playlists, directement depuis leur application Waze. Tous les abonnés pourront désormais accéder à leur contenu audio d’Apple Music à partir du lecteur audio de Waze et l'écouter en conduisant.