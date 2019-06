Volkswagen va supprimer 4 000 emplois pour accélérer sa transformation digitale

© Volkswagen

Diminuer les coûts

La nouvelle donne des voitures électriques

Source : Bloomberg

L'est confrontée, ces dernières années, à des bouleversements considérables : véhicules autonomes, voitures électriques, services d'autopartage... Dans un tel contexte, les acteurs historiques sont contraints de s'adapter et de suivre les évolutions.en est le parfait exemple. Il s'agit du, réunissant des marques telles qu'Audi, Porsche, Seat, Skoda ou.... Cette dernière entreprise a entamé un important programme de, qui chamboule l'organisation de ses effectifs.Ainsi, cette semaine, la société a annoncé la. Il s'agira principalement de postes administratifs, situés pour la plupart en Allemagne. Pour parvenir à un tel nombre, l'employeur compte sur desDe façon générale, ce mouvement s'inscrit dans leprésenté paren mars dernier. Le but de la démarche est d'économiser 5,9 milliards d'euros par an, afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise.D'un autre côté, la digitalisation peut aussi avoir des effets positifs en matière d'emplois. En effet, le constructeur allemand prévoit d'dans les quatre prochaines années, pour des postesAujourd'hui, la marque Volkswagen emploie environ, sur un total de 663 000 salariés pour le groupe. Ce nombre pourrait être revu à la baisse à l'avenir, car l'entreprise entend devenir le premier producteur ded'ici 2025. Or ces véhicules nécessitent moins de pièces et moins de main-d'œuvre que les modèles thermiques.