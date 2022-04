Plus d'autonomie, plus de vitesse : Volkswagen va faire évoluer sa plateforme MEB pour améliorer ses véhicules électriques

C'est dans le cadre de sa présentation UBS Paris Electric Car Day que Volkswagen, par l'intermédiaire de son responsable des ventes et du marketing pour la gamme ID Silke Bagschik, a indiqué des améliorations à venir pour la plateforme MEB. Celles-ci vont permettre d'aboutir à des véhicules électriques plus endurants et plus puissants.