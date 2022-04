Chez Volkswagen, des mises à jour "over the air"... mais il faudra quand même passer chez le concessionnaire

À l'instar de votre smartphone ou de votre console de jeux vidéo, votre voiture électrique peut bénéficier de mises à jour. Des mises à jour qui peuvent être proposées, comme chez Tesla, en OTA (pour « over the air ») et qui apportent optimisations et autres nouveautés à votre véhicule. C'est le cas chez Volkswagen, dont le logiciel interne ID va évoluer ces prochains mois.