Volkswagen rappelle près de 120 000 voitures hybrides rechargeables en Europe à cause d'un risque d'incendie

Ce 4 avril 2022, le groupe Volkswagen annonce opérer un rappel conséquent d'hybrides rechargeables pour préserver ses utilisatrices et utilisateurs. La cause provient d'un potentiel fusible défectueux. Celui-ci pourrait alors bien moins supporter les surtensions et engendrerait un risque d'incendie de la batterie. Pour résoudre ce problème, Volkswagen souhaite notamment mieux isoler la boîte à fusibles des véhicules concernés.

Plus en détail, une bonne partie de ces voitures se trouve sur le sol européen. Pour la seule marque Volkswagen, ce sont ainsi 42 300 unités réparties dans le monde entier qui sont concernées, dont près de 26 000 dans la seule Allemagne. On trouve des modèles Arteon, Golf, Passat et Tiguan produites entre 2019 et 2022 dans le lot de rappels.

Mais d'autres firmes du groupe Volkswagen produisant des hybrides rechargeables sont également mobilisées. On compte notamment Audi, avec 24 300 exemplaires d'A3 et Q3 de l'année 2021. Toujours pour le crû 2021, Skoda rappelle également 22 000 modèles Octavia iV et Superb iV. Enfin, les hybrides rechargeables de Seat sont aussi concernées, sans que davantage de précisions ne soient, pour l'heure, données.