Kia met à jour le Stonic avec deux motorisations hybrides

Sur un véhicule comme le Stonic, la solution la plus simple pour passer à une motorisation hybride est d’opter pour l’hybridation douce. Elle est basée sur un alternodémarreur 48 volts qui va aider le moteur thermique au démarrage. Cela permet aussi d’augmenter le couple moteur disponible. Kia annonce une évolution de 16 % de ce dernier.

Ces nouvelles motorisations EcoDynamics+ peuvent également être associées à une nouvelle boite de vitesses manuelle à six rapports qui reçoit une commande d’embrayage électronique. Ce système permet au moteur de se couper plus rapidement lors que le véhicule s’arrête en roue libre, permettant de réduire ses émissions polluantes et sa consommation de carburant par la même occasion.

Du côté habitacle, le Kia Stonic bénéficie de série d’un nouvel écran plus grand, atteignant 8 pouces dorénavant. À l’extérieur, le petit SUV du constructeur coréen reçoit de nouveaux phares à LED et, en option, de nouvelles jantes en 16“.