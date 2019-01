Le volant, c'est old school : pour Ford, un véhicule autonome pourrait être contrôlé par mobile

Une voiture répondant au doigt et à l'oeil

Des pistes pour la voiture de demain

Du jeu à la réalité, il y a un pas queest en train de franchir. Le constructeur automobile vient en effet, selon les informations d', de déposer un brevet permettant de piloter un véhicule de la marque à l'aide d'un écran tactile.Dans les faits, la conduite de ce type de véhicules s'effectuerait de la même manière que pour un. Un joystick pour tourner à gauche ou à droite, changer d'angle de vue (grâce à des caméras installées sur le véhicule) ou même profiter de l'inclinaison du smartphone via l'accéléromètre pour prendre les virages.Ford prépare activement ce nouveau mode de conduite. Un deuxième brevet confirme les recherches entreprises par la marque, avec un mode de conduite encore plus intuitif. Il suffirait de faire simplement glisser son doigt sur l'écran pour tourner le volant. Un jeu d'enfant pour les, quoiqu'un peu déroutant en situation de conduite réelle.Afin de concentrer le conducteur sur son pilotage, la voiture serait autonome et réglerait automatiquement l'accélération et le freinage, à l'instar des véhicules autonomes en circulation aujourd'hui. La voiture pourrait ainsi bloquer un changement de voie dangereux et protéger le conducteur d'un possible accident.Pour le moment, ces recherches en restent au stade de brevet et aucun projet concret n'a été officialisé par Ford.