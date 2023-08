L'avion-fusée VSS Unity emmène enfin ses 3 premiers touristes à la frontière de l'espace

S'agissant d'une première, Virgin Galactic avait choisi ses passagers avec soin. Deux des trois heureux élus formaient un duo inédit, puisque Keisha Schahaff et Anastatia Mayers sont mère et fille ! Originaires d'Antigua-et-Barbuda dans les Caraïbes, elles ont gagné en 2021 leurs places sur un vol Virgin Galactic grâce à une sélection de la fondation Space For Humanity. C'est la première fois que des citoyens des Caraïbes dépassent la frontière des 80 kilomètres d'altitude, et la première également pour une mère et sa fille.

Le troisième « touriste » est Jon Goodwin, fringuant aventurier de 80 ans, médaillé olympique de canoë en 1972, et qui a toute sa vie poursuivi les sports extrêmes et les découvertes. En plus d'être l'un des plus vieux à atteindre la frontière de l'espace, Jon voulait prouver qu'il est possible de le faire avec sa maladie de Parkinson. Et il a bien fait de s'accrocher à l'espoir de voler, car il possédait son ticket depuis 2005 ! Il l'avait acheté 200 000 dollars, alors que la place coûte maintenant plus du double.